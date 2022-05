Kevin Spacey è accusato di quattro violenze sessuali nel Regno Unito (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura della Corona britannica in Inghilterra e Galles (Crown Prosecution Service, CPS) ha fatto sapere che l’attore americano Kevin Spacey (62 anni) è accusato di aver commesso quattro violenze sessuali nei confronti di tre uomini, e di aver costretto Leggi su ilpost (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura della Corona britannica in Inghilterra e Galles (Crown Prosecution Service, CPS) ha fatto sapere che l’attore americano(62 anni) èdi aver commessonei confronti di tre uomini, e di aver costretto

SkyTG24 : Kevin Spacey incriminato in Gb per aggressione sessuale a 3 uomini - BarbieXanax : quelli che oggi verso Depp stanno parlando dell'importanza di sostenere gli uomini vittime di violenza faranno lo s… - ilpost : Kevin Spacey è accusato di aver commesso quattro violenze sessuali nel Regno Unito - LaVocediNewYork : Nuove accuse di violenza sessuale per Kevin Spacey | La procura di Londra contesta all'attore vari reati a sfondo s… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Nuovi guai per Kevin Spacey, è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre uomini # KevinSpacey -