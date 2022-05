Isola 16, la sorpresa del fidanzato di Guendalina Tavassi al suo rientro in Italia (Video) (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è da poco conclusa l’esperienza in Honduras per Guendalina Tavassi che, durante la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. Insieme a lei, in questa decisione, anche Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez. I ragazzi hanno intrapreso il viaggio di ritorno in Italia tutti insieme. E hanno anche deciso di condividere i primi istanti di ritorno alla realtà con i propri fans, attraverso dei Video pubblicati sui loro canali social. Video principalmente in cui la stessa Guendalina ha raccontato le prime emozioni e sensazioni appena uscita dal gioco. Ma anche le emozioni di ritornare a mangiare anche delle semplici ciambelle. Nella mattina del 25 Maggio, Guendalina è ritornata a Roma e ad attenderla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è da poco conclusa l’esperienza in Honduras perche, durante la diciannovesima puntata dell’dei Famosi ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. Insieme a lei, in questa decisione, anche Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez. I ragazzi hanno intrapreso il viaggio di ritorno intutti insieme. E hanno anche deciso di condividere i primi istanti di ritorno alla realtà con i propri fans, attraverso deipubblicati sui loro canali social.principalmente in cui la stessaha raccontato le prime emozioni e sensazioni appena uscita dal gioco. Ma anche le emozioni di ritornare a mangiare anche delle semplici ciambelle. Nella mattina del 25 Maggio,è ritornata a Roma e ad attenderla ...

