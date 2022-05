Incidente nel Casertano, auto contro cinghiale: muore 18enne. Grave l’amico (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiamava Francesco D’Onofrio il 18enne morto ieri lungo la provinciale che collega Pietramelara al comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta. Il giovane è rimasto coinvolto insieme insieme a un amico in un Incidente provocato da un cinghiale. Incidente tra Pietramelara e Baia e Latina (Caserta), muore Francesco D’Onofrio Secondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiamava Francesco D’Onofrio ilmorto ieri lungo la provinciale che collega Pietramelara al comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta. Il giovane è rimasto coinvolto insieme insieme a un amico in unprovocato da untra Pietramelara e Baia e Latina (Caserta),Francesco D’Onofrio Secondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Imola. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - SergioGussoni : RT @valfurla: 'Usati nei campi come schiavi'. I 4 fantasm (perché in teoria non esistevano) sono morti in un incidente stradale. Avevano da… - VaniaDelli : RT @valfurla: 'Usati nei campi come schiavi'. I 4 fantasm (perché in teoria non esistevano) sono morti in un incidente stradale. Avevano da… - AnnaIsa75640851 : @Elitostasola Fatto 3 dosi( la terza nel settembre 2021 perché soggetto fragile) A dicembre, in seguito ad un incid… -