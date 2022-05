In ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – In ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio si raccontano i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro. È attualmente in proiezione, infatti, la prima parte di Esterno Notte, il nuovo film di Marco Bellocchio, presentato nella sezione Premiere al festival di Cannes, che da giovedì 18 maggio è approdato nelle sale italiane. Nel cast figurano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema “Doctor Strange – nel Multiverso della Follia”, il secondo capitolo delle avventure di Stephen Strange “Quel giorno tu sarai”, il nuovo film di Kornél Mundruczó “Full time – al cento per cento”, Laure Calamy ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Indisi raccontano i 55didi Aldo. È attualmente in proiezione, infatti, la prima parte di Esterno Notte, il nuovo film di, presentato nella sezione Premiere al festival di Cannes, che da giovedì 18 maggio è approdato nelle sale italiane. Nel cast figurano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema “Doctor Strange – nel Multiverso della Follia”, il secondo capitolo delle avventure di Stephen Strange “Quel giorno tu sarai”, il nuovo film di Kornél Mundruczó “Full time – al cento per cento”, Laure Calamy ...

Advertising

Festival_Cannes : ?? 1 film, 1 #Photocall : ESTERNO NOTTE by Marco BELLOCCHIO #Cannes2022 #CannesPemiere - WeCinema : 'Di fatto, #EsternoNotte è a tutti gli effetti il controcampo di #BuongiornoNotte: l’incipit di 'Esterno notte' sem… - tommaso_buonomo : @livingbychanel Io sono andato a vedere Esterno notte, altrettanto bello. - DomenicoAiello_ : Per noi che conosciamo e l’amore per il cinema e l’amore per la politica, Marco Bellocchio è sempre un ubi consista… - fracalibro9 : @GretaSalve Eh..ah @GretaSalve sono andato a vedere la prima parte di esterno notte! -