F1 | le 5 risposte attese dal GP di Montecarlo Ferrari tornerà alla vittoria? Mercedes che ruolo avrà?

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la Spagna è il momento del Principato. Nello scenario più glamour che si possa immaginare, la F1 si esibirà per regalare emozioni. Ci si appresta a vivere uno dei weekend più storici e noti agli appassionato, il fine-settimana del GP di(27-29 maggio). Sul celebre circuito cittadino le insidie sono come al solito molte e ogni minimo errore costerà carissimo. Andiamo, quindi, ad analizzare le 5 domande più interessanti in vista della tre-giorni in arrivo. 1 LASAPRA’ TORNARE LA? Necessario invertire il trend, visto che il successo manca dal GP d’Australia. La Rossa si presenta a questo appuntamento con la voglia di dimenticare l’esito poco favorevole del fine-settimana in Spagna. Il ritiro del monegasco Charles Leclerc ha avuto effetti molto negativi nelle classifiche piloti e costruttori dal momento ...