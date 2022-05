(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –Criterium di, svelata la start list della categoria pro: tra glialtri big confermati. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. “Sarà unCriterium sempre più stellare, sempre più zeppo dei grandi protagonisti del Giro d’Italia. Il nome che fa più rumore è certamente quello dello Squalo di Messina che, dopo aver annunciato il ritirofine di questa stagione, ha deciso di terminare il suo Giro proprio aDomenicocontinua a stupire per la sua costanza e la capacità di rialzarsi dopo ogni incidente, cosa che lo ha fatto diventare tra gli idoli ...

StraNotizie : Cycling Stars, alla kermesse di Valdobbiadene anche Nibali, Pozzovivo, Formolo e Bilbao - PupiaTv : Villanova - Il 30 maggio tutti a #Valdobbiadene per il Cycling Stars Criterium (26.05.22) - SLN_Magazine : Ciclismo, dopo il Giro Cavendish e Ballerini alla Cycling Stars di Valdobbiadene il 30 maggio. Leggi l'articolo cli… - Matxetero : @Cyclingtimenews Ma dicono che correrà il Cycling Stars Criterium il 39 maggio - StraNotizie : Ciclismo, dopo il Giro Cavendish e Ballerini alla Cycling Stars di Valdobbiadene il 30 maggio… -

Adnkronos

Continua a popolarsi di stelle il parterre dell'evento del 30 maggio a Valdobbiadene. L'organizzazione è orgogliosa di annunciare la partecipazione di ben tre vincitori di tappa a questo Giro d'Italia:...Ma il rapporto tra il Cavendish con le terre trevigiane non si ferma qui e presto si arricchirà di un evento in più: è infatti stato annunciato tra i favoriti delCriterium di ... Cycling Stars, alla kermesse di Valdobbiadene anche Nibali, Pozzovivo, Formolo e Bilbao Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene, svelata la start list della categoria pro: tra glialtri big confermati Nibali, Pozzovivo, Formolo e Bilbao.Roma, 24 mag. (Adnkronos) - 'Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene sempre più stellare: al via anche Mark Cavendish'. Lo annuncia ...