Covid | ancora 4 decessi in Abruzzo dovuti al virus | 643 i nuovi contagi

L'Aquila - Sono 643 (di età compresa tra 3 mesi e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 403010. Dei positivi odierni, 419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 90 anni, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia dell'Aquila) e sale a 3311. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 374467 dimessi/guariti (+2544 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 24589 (-2548 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 2752 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui ...

