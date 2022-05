Conte contestato dai no-vax: “Orgoglioso del lavoro fatto” (Di giovedì 26 maggio 2022) pagina Facebook ufficiale Giuseppe ConteJESI – Un gruppetto di una ventina di persone, no-vax e no-Green pass, hanno Contestato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenuto a Jesi (Ancona) per ‘lanciare’ la lista “Jesi Respira”, appoggiata anche da Europa Verde, a sostegno del candidato sindaco, il consigliere uscente Pd, Lorenzo Fiordelmondo che correrà alle amministrative del prossimo 12 giugno. “Vattene”, “vergogna”, “ho perso il lavoro per causa tua”, hanno gridato i Contestatori, a fronte invece di tanti che hanno applaudito e sostenuto l’ex premier in piazza. Urla e fischi proseguiti mentre Conte rispondeva ai cronisti: un sostenitore della lista avversaria “lavoro e libertà” si è presentato con microfono e amplificatore per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) pagina Facebook ufficiale GiuseppeJESI – Un gruppetto di una ventina di persone, no-vax e no-Green pass, hannostato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeintervenuto a Jesi (Ancona) per ‘lanciare’ la lista “Jesi Respira”, appoggiata anche da Europa Verde, a sostegno del candidato sindaco, il consigliere uscente Pd, Lorenzo Fiordelmondo che correrà alle amministrative del prossimo 12 giugno. “Vattene”, “vergogna”, “ho perso ilper causa tua”, hanno gridato istatori, a fronte invece di tanti che hanno applaudito e sostenuto l’ex premier in piazza. Urla e fischi proseguiti mentrerispondeva ai cronisti: un sostenitore della lista avversaria “e libertà” si è presentato con microfono e amplificatore per ...

