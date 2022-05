Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Shauna consente che Flo assuma il cognome del padre. Poi la ragazza accetta la proposta di matrimonio di Wyatt (Di giovedì 26 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 27 maggio: si può dire che anche la puntata di domani sarà incentrata su Wyatt e Flo. Soprattutto su di lei. Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Shauna acconsente che Flo entri legalmente a far parte della famiglia Logan Shauna accetterà entusiasta (ma era già ampiamente previsto) la proposta di Brooke, Donna e Katie riguardo a Flo: la ragazza assumerà ufficialmente il cognome Logan! Wyatt a Liam: “Voglio sposare Flo!”. E lei accetta Dopo essere stato incalzato da Liam, Wyatt ammetterà di voler fare la proposta di matrimonio a Flo. Più tardi la giovane dirà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 26 maggio 2022)27: si può dire che anche la puntata di domani sarà incentrata sue Flo. Soprattutto su di lei.27acche Flo entri legalmente a far parte della famiglia Loganaccetterà entusiasta (ma era già ampiamente previsto) ladi Brooke, Donna e Katie riguardo a Flo: laassumerà ufficialmente ilLogan!a Liam: “Voglio sposare Flo!”. E leiDopo essere stato incalzato da Liam,ammetterà di voler fare ladia Flo. Più tardi la giovane dirà ...

