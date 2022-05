Atletica, 10 azzurri in Francia per la Coppa Europa dei 10.000 metri (Di giovedì 26 maggio 2022) Parte la trasferta azzurra verso la Coppa Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 28 maggio a Pacé, in Francia, dove l’Italia avrà dieci atleti al via: cinque uomini e cinque donne, dopo il forfait di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che per un risentimento al tendine d’Achille ha rinunciato. Nell’edizione numero 25 dell’evento spicca il nome del campione italiano in carica Pietro Riva (Fiamme Oro), vincitore del titolo il 1° maggio a Brescia che si aggiunge a quello già conquistato sui 5000 nella passata stagione. Occhi puntati poi sull’altro piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), secondo ai Tricolori e alla terza presenza in questa manifestazione, che di recente è sceso a 28:16.44 nei 10.000 di Londra. In gara per farsi valere anche tre debuttanti con la maglia azzurra dei “grandi”: il ventenne romano ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Parte la trasferta azzurra verso ladei 10.000, in programma sabato 28 maggio a Pacé, in, dove l’Italia avrà dieci atleti al via: cinque uomini e cinque donne, dopo il forfait di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che per un risentimento al tendine d’Achille ha rinunciato. Nell’edizione numero 25 dell’evento spicca il nome del campione italiano in carica Pietro Riva (Fiamme Oro), vincitore del titolo il 1° maggio a Brescia che si aggiunge a quello già conquistato sui 5000 nella passata stagione. Occhi puntati poi sull’altro piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), secondo ai Tricolori e alla terza presenza in questa manifestazione, che di recente è sceso a 28:16.44 nei 10.000 di Londra. In gara per farsi valere anche tre debuttanti con la maglia azzurra dei “grandi”: il ventenne romano ...

