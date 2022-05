Aggressioni Duomo: altro ragazzo arrestato per violenza (Di giovedì 26 maggio 2022) E' stato arrestato un altro ragazzo nell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sulle Aggressioni sessuali in piazza del Duomo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) E' statounnell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sullesessuali in piazza del...

Aggressioni Duomo: altro ragazzo arrestato per violenza E' stato arrestato un altro ragazzo nell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sulle aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di Capodanno. Si tratta di Abdel Fatah, nato nel 2003 e che vive a Milano, per il quale i pm avevano chiesto la misura cautelare in carcere. Per lui era già stata richiesta la custodia in carcere, rigettata dal gip ma poi riconosciuta dal Riesame. Ora il ricorso è stato bocciato dalla Cassazione e il provvedimento è stato eseguito.