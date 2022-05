WWE: Cody Rhodes sarà l’uomo copertina di 2K23? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cody Rhodes ha lasciato l’AEW all’inizio di quest’anno, sconvolgendo i fan che credevano che sarebbe rimasto per sempre lì. Un paio di mesi dopo è passato alla WWE, di cui è ora un pilastro. Dal suo ritorno nella federazione, Cody è stato scritturato come una vera e propria star ed è evidente dalla sua presenza e da quanto la compagnia si fidi di lui. Come riportato in precedenza, la WWE ha cercato di includerlo in 2K22. Tuttavia, gli sviluppatori non hanno avuto abbastanza tempo per aggiungerlo al gioco come parte dei DLC futuri. Nella giornata di ieri, il podcaster di wrestling James Stewart ha detto che Rhodes dovrebbe essere la star di copertina di WWE 2K23. Cody ha visto il tweet e ha deciso di rispondere, non chiarendo necessariamente se vuole essere il ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha lasciato l’AEW all’inizio di quest’anno, sconvolgendo i fan che credevano che sarebbe rimasto per sempre lì. Un paio di mesi dopo è passato alla WWE, di cui è ora un pilastro. Dal suo ritorno nella federazione,è stato scritturato come una vera e propria star ed è evidente dalla sua presenza e da quanto la compagnia si fidi di lui. Come riportato in precedenza, la WWE ha cercato di includerlo in 2K22. Tuttavia, gli sviluppatori non hanno avuto abbastanza tempo per aggiungerlo al gioco come parte dei DLC futuri. Nella giornata di ieri, il podcaster di wrestling James Stewart ha detto chedovrebbe essere la star didi WWEha visto il tweet e ha deciso di rispondere, non chiarendo necessariamente se vuole essere il ...

