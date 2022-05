Un Posto al Sole, dopo anni ritorna un grandissimo personaggio: chi è (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un Posto al Sole potrebbe vedere il ritorno di un grandissimo personaggio che aveva abbandonato la fiction Per chi ama questa serie TV, i viavai di certo non sono un problema, dopo tutti quelli che ci sono stati. Del resto, è normale che in più di 5.000 puntate non tutti i personaggi arrivino fino alla fine (anche se la fine sembra tutt’altro che vicina) e ne subentrino altri. Locandina di Un Posto al Sole (screenshot)C’è chi si allontana definitivamente per fare altro, chi si prende una pausa di qualche anno e chi effettivamente rimane legato al proprio personaggio in maniera davvero solida. Il personaggio in questione, effettivamente rientra nelle prime due categorie. Un Posto al ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unalpotrebbe vedere il ritorno di unche aveva abbandonato la fiction Per chi ama questa serie TV, i viavai di certo non sono un problema,tutti quelli che ci sono stati. Del resto, è normale che in più di 5.000 puntate non tutti i personaggi arrivino fino alla fine (anche se la fine sembra tutt’altro che vicina) e ne subentrino altri. Locandina di Unal(screenshot)C’è chi si allontana definitivamente per fare altro, chi si prende una pausa di qualche anno e chi effettivamente rimane legato al proprioin maniera davvero solida. Ilin questione, effettivamente rientra nelle prime due categorie. Unal ...

Mik_Unofficial : RT @berti_nic: Marotta io ti voglio bene, ma è chiaro che il tifoso preferisca default e scudetto a sesto posto e bilancio virtuoso, altrim… - albertocencetti : RT @violacacciapuot: @GiuseppeConteIT Ma non ti permettere proprio! Mio nonno, dirigente del PCI, non ci avrebbe pensato due volte a prende… - Lellina82 : @ChiaraGaudino5 L'attrice che interpretava Lisa è anche sul set di Un posto al sole a Napoli. L'hanno piazzata come… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 26 maggio: il periodo negativo di Rossella - PoliteKosmo : RT @Maruzzella8720: La posizione del Sole, al tramonto, per 12 mesi dallo stesso posto ...?? -