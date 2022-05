Texas, Biden sconvolto: 'Per l'amor di Dio! Dobbiamo opporci alla lobby delle armi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una strage, ancora una volta negli Stati Uniti. Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nella sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, avvenuta martedì. E' quanto riporta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una strage, ancora una volta negli Stati Uniti. Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nella sparatoriaRobb Elementary School di Uvalde, in, avvenuta martedì. E' quanto riporta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - repubblica : Biden dopo la strage nella scuola elementare in Texas: 'Perche' vivere con questa carneficina? Dobbiamo affrontare… - fanpage : Bandiere a mezz'asta fino a sabato: l'America omaggia così i bambini uccisi nella sparatoria nella Robb Elementary… - AryelLucciola : RT @ImolaOggi: Dopo aver firmato la legge per inviare 40 miliardi di aiuti militari all'Ucraina, l'amico dell'uomo invisibile dice che biso… - massimo_san : RT @pirata_21: #Biden:'Solo in America si vedono queste stragi di bambini'. O comunque dove vanno loro a riportare la democrazia. #Texas -