Stellantis - Kragujevac, parte la riqualificazione degli operai per le elettriche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Primi effetti della transizione dalla produzione di auto termiche a quelle elettriche. E lo spunto, come riportato dalla Reuters, arriverebbe dal sito produttivo di Kragujevac, in Serbia, dove la proprietà (Stellantis) avrebbe offerto ad alcuni lavoratori la scelta tra trasferirsi all'estero per due anni per riqualificarsi nella produzione di modelli elettrici, o accettare la perdita del lavoro. La fonte, anche se in via non ufficiale, sarebbe la stessa azienda. Ottica riqualificazione. Secondo la Reuters, martedì 24 maggio Stellantis ha comunicato ad alcuni dipendenti che come parte della preparazione per iniziare la produzione di una Bev nel 2024 sarebbe stato offerto loro lavoro, in ottica di addestramento, in uno dei suoi stabilimenti europei che sta trasferendo la produzione a ...

