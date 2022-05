Spinello | nella vicenda dei coniugi suicidi c’è un aspetto da non sottovalutare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) A dare l’allarme era stato uno dei figli che da un paio di giorni non riusciva a rintracciare telefonicamente i genitori, ritrovati mortiin seguito a due colpi di arma da fuoco sparati in contemporanea in camera da lettoloro villa di, una frazione di 200 abitanti di Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena. Paolo Neri e Stefania, Platania rispettivamente di 67 e 65 anni, erano due pensionati ex dipendenti del Senato della Repubblica residenti a Roma e avevano scelto il piccolo borgo sull’Appennino come seconda casa per un motivo ben preciso. La coppia, certamente dal 2002 al 2012 e forse anche in seguito, era seguace della comunità religiosa Ramtha che, fra gli altri insegnamenti spirituali, esercizi fisici e dettami a cui obbedire per ottenere un’esistenza fatta di pace, serenità e libertà, predicava la fine ...