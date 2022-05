"Situazione disperata, non avete visto ancora niente". Vauthier, la terribile profezia sul grano (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Quello che avete visto finora è niente rispetto a ciò che vedrete se non si sblocca la Situazione": Pierre Vauthier, funzionario designato dalla Fao per l'Ucraina, ha lanciato l'allarme sulla questione grano, che da diversi giorni è fermo nei porti ucraini bloccati da Mosca. Una Situazione molto grave che rischia di innescare una crisi alimentare globale senza precedenti. Anche perché Kiev è uno dei maggiori esportatori di grano in tutto il mondo. A preoccupare, però, non sono solo i porti bloccati. Sono diversi i fattori che possono portare a una crisi nel lungo periodo. Tra questi, la mancanza dei fertilizzanti che Mosca ha smesso di inviare; le semine e i raccolti "resi impossibili dalla battaglia", i macchinari fuori uso. Senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Quello chefinora èrispetto a ciò che vedrete se non si sblocca la": Pierre, funzionario designato dalla Fao per l'Ucraina, ha lanciato l'allarme sulla questione, che da diversi giorni è fermo nei porti ucraini bloccati da Mosca. Unamolto grave che rischia di innescare una crisi alimentare globale senza precedenti. Anche perché Kiev è uno dei maggiori esportatori diin tutto il mondo. A preoccupare, però, non sono solo i porti bloccati. Sono diversi i fattori che possono portare a una crisi nel lungo periodo. Tra questi, la mancanza dei fertilizzanti che Mosca ha smesso di inviare; le semine e i raccolti "resi impossibili dalla battaglia", i macchinari fuori uso. Senza ...

