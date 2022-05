Salvini a Napoli per i 130 anni del Mattino | Reddito di cittadinanza va rivisto | così incentiva il lavoro nero

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ildiva. Va lasciato a chi non può lavorare ma non può diventare uno strumento cheil“. E’ quanto ritiene il segretario della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti aa margine della cerimonia per i 130del quotidiano “Il”. Uno strumento che vaperché “sono poche migliaia le persone che hanno trovato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

dice addirittura che sulla guerra in Ucraina è pienamente in sintonia con De Luca, il quale ... "ogni mercoledì verrò ada lei per chiudere gli accordi su autonomia, scuola, lavoro e ...Matteodadove partecipa alle celebrazioni per i 130 anni del 'Mattino', rassicura chi all'interno di Forza Italia ritiene che stia lanciando un'opa sul partito di Berlusconi. "Io ho ...Su questo argomento è intervenuto Matteo Salvini, oggi a Napoli per i 130 anni del quotidiano Il Mattino: “non è immaginabile – ha detto il leader della Lega – che nel 2022 ci sia ancora una forza ...Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Napoli alla cerimonia per i 130 anni del quotidiano "Il Mattino".