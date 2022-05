Russia, Putin in ospedale per visitare i soldati feriti in Ucraina: «I vostri padri saranno orgogliosi» – Il video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa Sergej Shoigu hanno visitato un ospedale per incontrare alcuni soldati russi feriti in Ucraina. Nelle immagini diffuse dai media di Mosca, si vede il presidente russo in camice bianco dialogare e stringere la mano a un giovane militare ricoverato all’ospedale militare centrale Mandrika di Mosca: «Tuo padre sarà orgoglioso di te». Si tratta della prima volta che Putin visita i feriti di guerra in Ucraina. Leggi anche: Ucraina, la mossa di Putin: più facile ottenere la cittadinanza russa per chi vive nelle zone occupate Kirghizistan, issata la bandiera Ucraina sul «monte Putin» – Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente russo Vladimire il ministro della Difesa Sergej Shoigu hanno visitato unper incontrare alcunirussiin. Nelle immagini diffuse dai media di Mosca, si vede il presidente russo in camice bianco dialogare e stringere la mano a un giovane militare ricoverato all’militare centrale Mandrika di Mosca: «Tuo padre sarà orgoglioso di te». Si tratta della prima volta chevisita idi guerra in. Leggi anche:, la mossa di: più facile ottenere la cittadinanza russa per chi vive nelle zone occupate Kirghizistan, issata la bandierasul «monte» – Il ...

