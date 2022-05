Roma, sogno Conference: quanto vale vincere il trofeo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma quanto vale vincere Conference League – Questa sera la Roma disputerà la finale della prima edizione della UEFA Europa Conference League. I giallorossi nell’ultimo atto della competizione incontreranno il Feyenoord. Dopo trent’anni dall’ultima grande finale europea e ad oltre sessant’anni di distanza dall’ultima e unica vittoria, i giallorossi torneranno a disputare la sfida conclusiva L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022)League – Questa sera ladisputerà la finale della prima edizione della UEFA EuropaLeague. I giallorossi nell’ultimo atto della competizione incontreranno il Feyenoord. Dopo trent’anni dall’ultima grande finale europea e ad oltre sessant’anni di distanza dall’ultima e unica vittoria, i giallorossi torneranno a disputare la sfida conclusiva L'articolo

Advertising

pacio1972 : Eccolo. Il friccicorio è arrivato. Come nell'84, come nel '91, quando ci sembrava già strano che la Roma fosse li.… - Jonovan32835379 : Beh! Si realizzerà il sogno dell'antico Generale Cartaginese, tal Annibale. Avremo gli Africani d'Italia. Quello pe… - ilmessaggeroit : Un sogno chiamato Roma: Sette anni dopo. Ascolta il podcast?? - MondoNapoli : Sky - Roma, il sogno Dybala potrebbe prendere quota dopo la finale di questa sera: i dettagli -… - Riccardo_Marvi : RT @ilragazzotopo: Per Ago. Per Daniele. Per Bruno. Per Francesco. Per i Presidenti. Per chi c’è stato ed ha buttato una vita intera per ad… -