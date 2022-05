Roma-Feyenoord diventa uno scontro filosofico: la stampa olandese si scaglia contro l'anticalcio' di Mourinho (Di mercoledì 25 maggio 2022) Battere l'anticalcio di Mourinho perché è l'antitesi del calcio olandese. Mentre per le strade di Tirana le ore che precedono... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Battere l'diperché è l'antitesi del calcio. Mentre per le strade di Tirana le ore che precedono...

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - capuanogio : ?? Sono 60 i tifosi di #Roma e #Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata a #Tirana che hanno pr… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Roma-Feyenoord, scontri a Tirana: volano sedie e un uomo resta a terra - Lucatt_ : RT @nikita82roma: Roma-Feyenoord non è per il calcio italiano. È per la Roma. È per i romanisti. Voi non dovete romperci il cazzo. -