Roma, Abraham: 'Ce lo meritiamo. Amo questi tifosi!' (Di mercoledì 25 maggio 2022) TIRANA (Albania) - " Speravo appena arrivato di poter aiutare la squadra. Alla prima stagione abbiamo già vinto un trofeo. Ce lo meritiamo. Siamo partiti da lontano e ora siamo campioni!" . Sono le ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 25 maggio 2022) TIRANA (Albania) - " Speravo appena arrivato di poter aiutare la squadra. Alla prima stagione abbiamo già vinto un trofeo. Ce lo. Siamo partiti da lontano e ora siamo campioni!" . Sono le ...

Advertising

OptaPaolo : 17 - Tra i giocatori alla prima stagione in assoluto in Serie A, soltanto Rodolfo Volk (21, nel 1929/30) ha realizz… - Dayline1993 : @lello_roma @_samuel18 abraham non puo fare tutto da solo, ha bisogno di uno come dybala che gli fa da secondo - rep_roma : Conference League, la stampa inglese contro l'occhiolino di Abraham: 'Mou gli ha insegnato a fare il bullo' [aggior… - RomaStoria : Più passano i giorni e più diventa bello! Forza Roma! ?????? #ConferenceLeague #ASRoma #Zaniolo #Mourinho #Pellegrini… - lello_roma : @NandoArm8 Dybala a Roma lo puoi mettere solo in un 4-2-3-1!! Con zaniolo pellegrini e Abraham!! -