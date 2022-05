Regione Lazio, ecco la data dei saldi estivi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Regione Lazio decide la data dei saldi estivi e dice no alle promozioni anticipate. La Giunta regionale ha scelto di approvare la delibera che indica la data dell’inizio dei saldi estivi nel Lazio a sabato 2 luglio per una durata totale di 6 settimane di fila. Di conseguenza saranno proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti alla data, di modo da evitare confusione tra i cittadini e fruitori, e al contempo ipotetiche situazioni di abuso, supportando, dunque, le attività combmerciali. L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli ha chiarito: “I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladecide ladeie dice no alle promozioni anticipate. La Giunta regionale ha scelto di approvare la delibera che indica ladell’inizio deinela sabato 2 luglio per una durata totale di 6 settimane di fila. Di conseguenza saranno proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti alla, di modo da evitare confusione tra i cittadini e fruitori, e al contempo ipotetiche situazioni di abuso, supportando, dunque, le attività combmerciali. L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli ha chiarito: “I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha ...

