Peste suina africana | il commissario | ' Troppi cinghiali | situazione fuori controllo'

Advertising

Corriere : Ilaria Capua: «La peste suina è un rischio. Lockdown dei maiali se arriva negli allevamenti» - NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - piergiuseppe36 : Peste suina????, Bassetti: “Se il virus si diffonde, serve il lockdown”???? - Vlopez54 : RT @PiacenzaSera: #Pestesuina, ecco l’ordinanza della Regione. Restrizioni in particolare a Ottone e Zerba #piacenza #valtrebbia https://t.… - PiacenzaSera : #Pestesuina, ecco l’ordinanza della Regione. Restrizioni in particolare a Ottone e Zerba #piacenza #valtrebbia -

, un branco di cinghiali Roma, 25 maggio 2022 - Angelo Ferrari , commissario straordinario per laafricana (Psa) , traccia il bilancio nell'audizione alla Camera sulle ...Un'ordinanza che adotta immediatamente misure per controllare la diffusione dellaafricana nei cinghiali selvatici e proteggere i suini allevati, è stata firmata dal presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini . Le misure adottate, previste da un ...Covid, Lazio. Arriva anche oggi puntuale il bollettino sulla situazione pandemica nel nostro territorio, direttamente dalle Asl e gli uffici della Regione Lazio. Le crisi in questo periodo non mancano ...Firmata ordinanza con restrizioni in Emilia Romagna. La 'diga' della arterie autostradali Roma, 25 maggio 2022 - Angelo Ferrari, commissario straordinario per la peste suina africana (Psa), traccia il ...