(Di mercoledì 25 maggio 2022) La “Romulus and Remus Investments LLC”, la società della famiglia Friedkin che controlla lain Serie A, ha pubblicato un comunicato – diffuso da AS– che specifica la richiesta dida parte della(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) sul delisting. «Con riferimento al documento di offerta (il L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Opa #Roma, la Consob chiede chiarimenti al club giallorosso - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Opa Roma, la Consob chiedere chiarimenti al club: La “Romulus and Remus Investments LLC”, la soci… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - La Consob ha chiesto al club giallorosso più elementi sul documento Opa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - La Consob ha chiesto al club giallorosso più elementi sul documento Opa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - La Consob ha chiesto al club giallorosso più elementi sul documento Opa -

...però ha richiesto ulteriori informazioni prima dell'approvazione del documento informativo sull'S.p. A. (l'"Emittente") comunicata dall'Offerente in data 11 maggio 2022 (l'"Offerta"), l'...In seguito all', Retelit non è più quotata in Borsa dal 29 novembre 2021 e ha cambiato diversi ... Retelit, infatti, insieme a Università diTor Vergata, Istituto scientifico Irccs San Raffaele, ...La Consob ha chiesto la trasmissione di "ulteriori elementi informativi di dettaglio" in relazione al documento di offerta sull'As Roma depositato ...Discusso protagonista delle scalate ad Antonveneta e Bnl, arrestato nel 200, poi assolto, e di nuovo condannato in appello a 7 anni nel 2020. Oggi pubblica video-accuse su Instagram da una località se ...