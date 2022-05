Nessuno li può giudicare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per progredire nella loro carriera i candidati in toga ogni quattro anni vengono esaminati dal Consiglio superiore della magistratura e i promossi raggiungono il livello monstre del 99,2 per cento. Un verdetto sconcertante, che dimostra come in Italia o sono tutti geni oppure c’è qualcosa che non funziona... Soltanto la scuola elementare poteva battere la magistratura italiana. La media dei suoi promossi era così alta, il 99,8 per cento, che nel 2017 un governo di centrosinistra ha deciso di sopprimere esami e scrutini, platealmente inutili, e ha cancellato per legge l’istituto stesso della bocciatura. L’ipocrisia, invece, continua a sopravvivere nelle «valutazioni professionali» del Consiglio superiore della magistratura, gli esami che ogni quattro anni decidono sulla progressione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. I candidati in toga vengono promossi un po’ meno dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per progredire nella loro carriera i candidati in toga ogni quattro anni vengono esaminati dal Consiglio superiore della magistratura e i promossi raggiungono il livello monstre del 99,2 per cento. Un verdetto sconcertante, che dimostra come in Italia o sono tutti geni oppure c’è qualcosa che non funziona... Soltanto la scuola elementare poteva battere la magistratura italiana. La media dei suoi promossi era così alta, il 99,8 per cento, che nel 2017 un governo di centrosinistra ha deciso di sopprimere esami e scrutini, platealmente inutili, e ha cancellato per legge l’istituto stesso della bocciatura. L’ipocrisia, invece, continua a sopravvivere nelle «valutazioni professionali» del Consiglio superiore della magistratura, gli esami che ogni quattro anni decidono sulla progressione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. I candidati in toga vengono promossi un po’ meno dei ...

