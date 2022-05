MotoGP GP Mugello 2022, Quartararo: “Voglio vincere anche qui, questa pista mi piace” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Dopo una settimana di riposo, si corre al Mugello, una pista che mi piace molto. L’anno scorso qui ho vinto ed è stata una grande gara con un un grande feeling, soprattutto perché era il GP di casa della mia squadra”. Lo ha detto Fabio Quartararo a pochi giorni dal Gran Premio del Mugello in Italia: “Questo fine settimana, guidare qui sarà ancora meglio perché i tifosi saranno lì a guardare e godersi le sessioni. Proverò a vincere di nuovo. Come sempre cercherò di dare il mio 100%”. L’altro pilota della Yamaha ufficiale, Franco Morbidelli, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato sodo e passo dopo passo stiamo migliorando, ma abbiamo bisogno che tutto si unisca. Continueremo a lavorare sodo anche questo fine settimana. Il Mugello è un circuito molto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Dopo una settimana di riposo, si corre al, unache mimolto. L’anno scorso qui ho vinto ed è stata una grande gara con un un grande feeling, soprattutto perché era il GP di casa della mia squadra”. Lo ha detto Fabioa pochi giorni dal Gran Premio delin Italia: “Questo fine settimana, guidare qui sarà ancora meglio perché i tifosi saranno lì a guardare e godersi le sessioni. Proverò adi nuovo. Come sempre cercherò di dare il mio 100%”. L’altro pilota della Yamaha ufficiale, Franco Morbidelli, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato sodo e passo dopo passo stiamo migliorando, ma abbiamo bisogno che tutto si unisca. Continueremo a lavorare sodoquesto fine settimana. Ilè un circuito molto ...

