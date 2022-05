Manolas: 'Sono stato messo da parte e non ho capito perchè. Non pensavo di meritare l'esclusione' (Di mercoledì 25 maggio 2022) ... Ci Sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni non dico' Kostas Manolas , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla edizione on line del quotidiano ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 maggio 2022) ... Cistati problemi col club che per rispetto dei miei compagni non dico' Kostas, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla edizione on line del quotidiano ...

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Manolas: “Sono stato fatto fuori per un errore con la Juven… - marcellocorbo : Manolas e Lozano per 40 mln e 4 mln di stipendi l’uno + 20 mln per Elmas (oltre alle partenze di Jorginho, Hamsik e… - SalvatorDavide : RT @BrunoGalvan85: #Manolas dice che non vuole parlare dei problemi con ADL per rispetto dei compagni che sono ancora al Napoli. Parla di… - arkino82 : RT @BrunoGalvan85: #Manolas dice che non vuole parlare dei problemi con ADL per rispetto dei compagni che sono ancora al Napoli. Parla di… - Danila0909 : RT @BrunoGalvan85: #Manolas dice che non vuole parlare dei problemi con ADL per rispetto dei compagni che sono ancora al Napoli. Parla di… -