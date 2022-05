La Top XI statistica della Serie A (Di mercoledì 25 maggio 2022) È tempo di bilanci in Serie A e le selezioni dei “migliori 11” si sprecano. Cercare aiuto nelle statistiche sembrerebbe una buona idea per non far torto a nessuno, ma in verità ogni criterio, anche uno che è oggettivo per natura, ha dietro una certa quota di soggettività. Anche in questo per questa Top XI statistica è inevitabilmente così: per ogni ruolo, infatti, è stato il mio occhio a scegliere alcune statistiche specifiche che rappresentano cosa io vorrei da un calciatore in ogni zona di campo – criteri che giustamente non tutti potrebbero condividere. In questo modo, quindi, ho escluso alcuni grandi giocatori del nostro campionato, che però interpretano il ruolo diversamente dalla mia idea. Tanto per fare un esempio su tutti: Marcelo Brozovic ha disputato un’ottima stagione e la qualità nella distribuzione del gioco è evidente anche nei numeri. ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 25 maggio 2022) È tempo di bilanci inA e le selezioni dei “migliori 11” si sprecano. Cercare aiuto nelle statistiche sembrerebbe una buona idea per non far torto a nessuno, ma in verità ogni criterio, anche uno che è oggettivo per natura, ha dietro una certa quota di soggettività. Anche in questo per questa Top XIè inevitabilmente così: per ogni ruolo, infatti, è stato il mio occhio a scegliere alcune statistiche specifiche che rappresentano cosa io vorrei da un calciatore in ogni zona di campo – criteri che giustamente non tutti potrebbero condividere. In questo modo, quindi, ho escluso alcuni grandi giocatori del nostro campionato, che però interpretano il ruolo diversamente dalla mia idea. Tanto per fare un esempio su tutti: Marcelo Brozovic ha disputato un’ottima stagione e la qualità nella distribuzione del gioco è evidente anche nei numeri. ...

