Isola dei Famosi | Maria Laura disperata per la nomination Nicolas la silura | «E’ una bravissima furbacchiona» – Video

Nicolas Vaporidis Con il ritiro di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, che hanno deciso di non proseguire la corsa fino alla finalissima del 27 giugno, all'Isola dei Famosi 2022 i naufraghi si stanno abituando a delle nuove "dinamiche". Non a caso, nelle scorse ore, Maria Laura De Vitis è diventata il centro delle critiche di Pamela Petrarolo e Nicolas Vaporidis, che hanno giudicato "vittimista" il suo atteggiamento alla nomination, che attualmente la vede contrapposta a Roger Balduino. Nello specifico, Maria Laura ha confidato a Estefania Bernal di essersi sentita tradita per essere stata nominata da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, che considerava rispettivamente un amico e una "madre" all'interno del gioco.

