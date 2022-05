I social possono aiutare a stare bene? Sì, con le impostazioni e gli influencer giusti (Di mercoledì 25 maggio 2022) È stato così anche per Giorgia Soleri: c’è voluto Instagram per aiutarla a scoprire ma anche a cercare una diagnosi e a convivere con la sua malattia, la vulvodinia: «È stato informandomi e parlando con persone online che ho capito che tipo di malattia avevo. Ho dovuto auto-diagnosticarmela: fino ad allora, è stato un inferno», ha raccontato. Dipendenza da Instagram: 10 consigli per "guarire" guarda le foto Leggi anche › Giorgia Soleri, esce oggi il suo libro di poesie: «Ciao signorina Nessuno, oggi c’è Giorgia. Mi sono liberata» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) È stato così anche per Giorgia Soleri: c’è voluto Instagram per aiutarla a scoprire ma anche a cercare una diagnosi e a convivere con la sua malattia, la vulvodinia: «È stato informandomi e parlando con persone online che ho capito che tipo di malattia avevo. Ho dovuto auto-diagnosticarmela: fino ad allora, è stato un inferno», ha raccontato. Dipendenza da Instagram: 10 consigli per "guarire" guarda le foto Leggi anche › Giorgia Soleri, esce oggi il suo libro di poesie: «Ciao signorina Nessuno, oggi c’è Giorgia. Mi sono liberata» ...

Advertising

iosonoMG : @RobertoBurioni @ValeriaParrell2 Anche i disturbati mentalmente possono essere diagnosticati studiando la loro interazione con e sui social - mrcllznn : @social_michele @Saraghina3 @Precarioillumi1 Anche i mafiosi e i miliardari possono comprare la licenza. Ci sono ca… - Tangotredici : @La7tv @DinoGiarrusso Nell'era dei social e delle TV forse sarebbe meglio che gli attivisti di ogni colore politico… - ecirtaeb_ : @VashdeStamped Beh, allora non si deve mai parlare di questi argomenti in nessun programma tv (e nemmeno qui sui so… - social_michele : RT @UILperiferic: @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Una cosa non capisco: dopo tutte le figure di merda che hanno collezionato,dopo aver rinnega… -