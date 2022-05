I dolci non fanno la felicità, o forse sì (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Serotonina a parte, i dolci in sé non ci rendono felici e, di fatto, non ne abbiamo bisogno». Detto da un pasticcere suona strano, eppure ha senso. «Il dessert è la portata a cui si arriva a fine pasto, quando si è già sazi; per restare nella memoria deve in qualche modo catturare l’attenzione, suscitare un’emozione e, se possibile, strappare un sorriso». Parola di Fabrizio Fiorani, dal 2020 chef pasticcere al ristorante Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa, 2 stelle Michelin, e dal 2021 autore delle creazioni dolci proposte dalla pasticceria contemporanea che sorge a piano terra del nuovo W Rome Hotel, debutto italiano del marchio di Marriott Bonvoy. Un ritorno a casa che per Fiorani è anche l’occasione per rendere omaggio alla materia prima senza la quale la pasticceria non esisterebbe: da qui l’idea di chiamare la nuova boutique semplicemente ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Serotonina a parte, iin sé non ci rendono felici e, di fatto, non ne abbiamo bisogno». Detto da un pasticcere suona strano, eppure ha senso. «Il dessert è la portata a cui si arriva a fine pasto, quando si è già sazi; per restare nella memoria deve in qualche modo catturare l’attenzione, suscitare un’emozione e, se possibile, strappare un sorriso». Parola di Fabrizio Fiorani, dal 2020 chef pasticcere al ristorante Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa, 2 stelle Michelin, e dal 2021 autore delle creazioniproposte dalla pasticceria contemporanea che sorge a piano terra del nuovo W Rome Hotel, debutto italiano del marchio di Marriott Bonvoy. Un ritorno a casa che per Fiorani è anche l’occasione per rendere omaggio alla materia prima senza la quale la pasticceria non esisterebbe: da qui l’idea di chiamare la nuova boutique semplicemente ...

