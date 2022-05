Faro Antitrust sulla shrinkflation | ecco cos’è e quando è illegittima

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fenomeno sempre più in voga noto come “” finisce sotto ildell’, che “sta monitorando” la faccenda per capire se sia opportuno aprire una indagine per “pratica commerciale scorretta” e “a danno dei consumatori”. Lo ha annunciato ieri in un’audizione Giovanni Calabrò, responsabile per la tutela del consumatore presso l’. Una notizia che è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta e perché potrebbe essere illegale. La “” La “” non è una truffa di per sé, ma una “tecnica di marketing” ben conosciuta in economia, perché produce un abbassamento del prezzo per unità prodotta con conseguente aumento dei margini di profitto del produttore o, come nel caso attuale, mitica ...