Advertising

TV7Benevento : Droga: Gdf sequestra al porto Civitavecchia 54 kg hashish e 200mila euro, 2 arresti - - infotemporeale : Formia / Detenzione ai fini di spaccio di droga, l’operazione di Polizia e Gdf smantella un’organizzazione [VIDEO] - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: nel corso dei controlli a Posillipo e Marechiaro la GdF ha sanzionato 7 esercizi commerciali per… - PrimaPaginaOn : Nel Reparto territoriale della Guardia di Finanza di Fermo lavorano anche Fancy e Grant, due splendidi e bravissimi… - PicenoTime : Guardia di Finanza Fermo: sottratti 7mila euro ed un chilo di droga a spacciatori -

...trae origine da due arresti in flagranza di reato eseguiti separatamente da polizia enel 2019, ... l'acquisto e la successiva rivendita sul mercato locale di ingenti quantitativi di. I ...Il Comando Provinciale e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana, hanno messo in ...Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – Oltre 54 chilogrammi di hashish, 210 mila euro in contanti e un’arma da fuoco con relative cartucce sono stati intercettati al porto di Civitavecchia dai Finanzieri del C ...Il gruppo malavitoso indagato, caratterizzato da un marcato spessore criminale, era in grado di trattare, in brevissimo tempo, l’acquisto e la successiva rivendita sul mercato locale di ingenti ...