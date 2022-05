(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Solo cinquee una raffica di, oggi a Napoli, nel processo celebrato con il rito abbreviato nei confronti di una ventina di imputati ritenuti legati al. Il giudice per l’udienza preliminare Maria Laura Ciollaro ha inflitto un anno e quattro mesi a Maria Aieta, moglie del boss Edoardo; due anni di reclusione a Ciro Botta, ritenuto un ras dei; quattro anni a Carlo Molinaro; cinque anni di carcere per il collaboratore di giustizia Teodoro De Rosa e, infine, tre anni di reclusione per Mario Marano. E’ stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione camorristica, l’imprenditore Luca Esposito (difeso dagli avvocati Nicola Pomponio e Anna Maria Ziccardi), genero di Patrizio Bosti, ritenuto boss ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra, 5 condanne e numerose assoluzioni per il clan Contini ** - tripps42 : Ci sono numerosissimi annullamenti di condanne di cattura verso boss della 'ndrangheta e della camorra. Annulla i d… -

anteprima24.it

...emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria che è responsabile per l'esecuzione delle... Nel settore il traffico di droga è entrato in contatto anche con gli ambienti della. Non è ......quasi tutte confermate, fine dell'impunità. Però la memoria si accorcia, passa presto. E ... Il Papa - Giovanni Paolo II, poco più che settantenne - andava nei feudi dellasanguinaria, ... Camorra, 5 condanne e numerose assoluzioni per il clan Contini Condannato all’ergastolo il boss Francesco Tamarisco, considerato il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, che denunciò un gruppo di pedofili ...“Mai più impresentabili in Consiglio Comunale a Torre Annunziata”. E’ questo il messaggio lanciato da Sandro Ruotolo. Il senatore del Gruppo Misto, assieme al Comitato per la liberazione dalla camorra ...