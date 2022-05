Calcio | Calenda | ' ' tocca vedè la Roma in macchina | sacrificio da campagna elettorale'

Advertising

1w3erd : @nonexpedit @guidotweet Vabbè dopo i tweet di Calenda sugli stipendi del Calcio Salvini sembra Einaudi. - Feb1227 : @Stefamart7 @drelegantia Qualcuno critica la visione di Giannino? Mi sembra un giudizio di buon senso, le squadre c… - forotskij : @CarloCalenda Finalmente Calenda si esprime su un tema proporzionato alla sua statura intellettuale: commentare il… - GianlucaDamia14 : @drelegantia Io assocerei anche le squadre di calcio allo stato, tipo: dinamo Juventus, associazione sportiva finan… - LatrBerserkr : RT @AleFiorili: @LorenzoZL74 @CarloCalenda Poi,cosa c'entra l'etica quando il calcio muove interessi per miliardi di euro; per ogni euro ai… -

Adnkronos

È l'ex Stadio del Frosinone, dove l'amministrazione Ottaviani ha realizzato quello che ... in attesa dell'approdo nel Capoluogo di Nicola Zingaretti e Carloa sostegno nell'ordine di ...Napoli - Victor Osimhen è stato eletto migliore Under 23 del campionato italiano . Un ... Roberto, agente di Victor, ha scritto un messaggio su Twitter a riguardo. Osimhen miglior under ... Salvini-Calenda scintille su 'dominatrice' candidata a Como Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sacrificio supremo per la campagna elettorale. Ti tocca vedè la Roma in macchina". Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando una foto in macchina con la partita della ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "E qui siamo oltre Salvini. Possibile che questo paese non riesca ad avere un centrodestra normale!". Lo scrive su twitter Carlo Calenda commentando le parole di ...