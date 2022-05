Brozovic chiude il caso Wanda Nara: “Mai avuto una relazione con lei né problemi con Icardi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Non ho mai avuto problemi con Icardi. Quando è uscita la notizia, ovviamente lo ha saputo tutto il mondo e ho avuto problemi anche con mia moglie e la mia famiglia. Non sono stato contattato da nessuno prima della pubblicazione dell’articolo”. Queste sono le parole di Marcelo Brozovic, il quale ha difeso la propria posizione in tribunale e davanti al pubblico magistrato, in riferimento alla diatriba legale con Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha accusato il centrocampista croato di aver avuto una relazione con Wanda Nara, moglie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È tutto falso, non ho maiunacon la signora. Non ho mainemmeno il suo numero di telefono. Non ho maicon. Quando è uscita la notizia, ovviamente lo ha saputo tutto il mondo e hoanche con mia moglie e la mia famiglia. Non sono stato contattato da nessuno prima della pubblicazione dell’articolo”. Queste sono le parole di Marcelo, il quale ha difeso la propria posizione in tribunale e davanti al pubblico magistrato, in riferimento alla diatriba legale con Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha accusato il centrocampista croato di averunacon, moglie ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Brozovic chiude il caso #WandaNara: 'Non ho mai avuto una relazione con lei né problemi con #Icardi' - sportface2016 : #Brozovic chiude il caso #WandaNara: 'Non ho mai avuto una relazione con lei né problemi con #Icardi' - devastant : @Emma_Interista @NotOocMT Tonali lo avrete preso voi e Giroud viene imbucato da brozovic che chiude benissimo dopo… - davidecurrenti : L'#Inter chiude a San Siro con l'ennesima vittoria stagionale. 45 punti conquistati in casa. Partita senza storia n… -