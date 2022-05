(Di martedì 24 maggio 2022) "C'èper unstutturale, ma deve essere attentamente calibrato" per non replicare gli effetti "perversi" dell'attuale misura "transitoria" varata dal governo. Ne è convinto Carlo, direttore ricerche e studi dell'(un organismo no profit di studi e ricerche, nato nel 2003 con l'intento di promuovere idee in favore del libero mercato), che, in questa intervista a Quattroruote, esprime forti critiche anche ad altri interventi dell'esecutivo, tra i quali la tassazione degli extra-profittisocietà energetiche, e attacca gli incentivi alla mobilità elettrica. Da tempo si parla di rendereil...

Advertising

Quattroruote

... Claudio Spinaci (Presidente Unione Energie per la Mobilità), Carlo(Direttore Ricerche e StudiBruno Leoni). Modera Augusto Minzolini (Direttore de Il Giornale). Sintesi Paolo ...... Head of Investor Relations and Sustainability del fondo Tages Capital, con ventennale esperienza nel mondo energy, e a Carlo, Direttore ricerche e studi dell'Bruno Leoni che ha ... Stagnaro (Istituto Bruno Leoni) - Stagnaro: "Caro carburanti, c'è spazio per un taglio strutturale delle accise" Ne è convinto Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni (un organismo no profit di studi e ricerche, nato nel 2003 con l'intento di promuovere idee in favore del libero ...Diciamo la verità: l'Italia negli ultimi trent'anni ci ha provato a fare delle riforme. Forse perfino troppo, con il risultato a volte di fare un passo avanti e poi due indietro. Alberto Saravalle e C ...