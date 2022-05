Sly Cooper: in arrivo il quinto capitolo? (Di martedì 24 maggio 2022) I fan della Sony hanno avuto un sacco di personaggi con i quali sbizzarrirsi, ma sembra che del procione Sly Cooper si siano perse le tracce, fino ad ora Agli inizi del Duemila, sulla favolosa PlayStation 2, correva dunque Sly Cooper, un procione ladro che, assieme alla sua banda di degni compari, doveva recuperare tesori ed oggetti mancanti per un’esperienza platformica davvero niente male. Tali gesta sembravano dimenticate, fino ad oggi, visto che un leak ci fa ben sperare per un quinto capitolo che potrebbe essere annunciato quest’anno. Vediamo di capire un po’ meglio la situazione! Sly Cooper: diamo uno sguardo ai leak Stando a quanto dichiarato da Nick Baker durante il podcast XboxEra, pare che Sony abbia intenzione di riportare in auge le avventure di Sly Cooper le cui ultime ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 maggio 2022) I fan della Sony hanno avuto un sacco di personaggi con i quali sbizzarrirsi, ma sembra che del procione Slysi siano perse le tracce, fino ad ora Agli inizi del Duemila, sulla favolosa PlayStation 2, correva dunque Sly, un procione ladro che, assieme alla sua banda di degni compari, doveva recuperare tesori ed oggetti mancanti per un’esperienza platformica davvero niente male. Tali gesta sembravano dimenticate, fino ad oggi, visto che un leak ci fa ben sperare per unche potrebbe essere annunciato quest’anno. Vediamo di capire un po’ meglio la situazione! Sly: diamo uno sguardo ai leak Stando a quanto dichiarato da Nick Baker durante il podcast XboxEra, pare che Sony abbia intenzione di riportare in auge le avventure di Slyle cui ultime ...

