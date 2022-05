Pireddu Uber Italia | Accordo con ItTaxi operativo da fine giugno a Roma

(Di martedì 24 maggio 2022) "Oggi annunciamo unstorico trache permette di creare valore per migliaia di operatori e milioni di persone in tante cittàne. Siamo molto orgogliosi di aprire questo ...

Lo ha dichiarato Lorenzo Pireddu, ceo Uber Italia, a margine della presentazione della partnership strategica che offrirà agli oltre 12 mila taxi del consorzio ItTaxi la possibilità di lavorare con la piattaforma Uber. "Oggi annunciamo un accordo storico che permette di creare valore per migliaia di operatori e milioni di persone in tante città italiane. Siamo molto orgogliosi di aprire questo nuovo capitolo", ha spiegato il country manager di Uber Italia Lorenzo Pireddu.