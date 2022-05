Pioli: «sto vivendo emozioni che ancora non avevo provato in vita mia» (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Stefano Pioli durante la cerimonia del premio Bulgarelli: «Non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Maldini e Massara» Stefano Pioli è intervenuto durante la cerimonia del Premio Bulgarelli 2021-22. Di seguito le sue dichiarazioni. «Allo scudetto io ho creduto dall’inizio della stagione e i giocatori lo sanno. Avevamo appeso in tutti i locali di Milanello il cartello con i punti dello scorso campionato, 79. Ho chiesto spesso ai ragazzi se un altro secondo posto ci avrebbe reso felici, la risposta è sempre stata negativa. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo dimostrato e credo che lo abbiamo meritato. Un ringraziamento speciale va alla società: tutto questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Maldini e Massara che mi hanno sostenuto nei momenti difficili». «Devo ancora andare a letto, sto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Stefanodurante la cerimonia del premio Bulgarelli: «Non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Maldini e Massara» Stefanoè intervenuto durante la cerimonia del Premio Bulgarelli 2021-22. Di seguito le sue dichiarazioni. «Allo scudetto io ho creduto dall’inizio della stagione e i giocatori lo sanno. Avevamo appeso in tutti i locali di Milanello il cartello con i punti dello scorso campionato, 79. Ho chiesto spesso ai ragazzi se un altro secondo posto ci avrebbe reso felici, la risposta è sempre stata negativa. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo dimostrato e credo che lo abbiamo meritato. Un ringraziamento speciale va alla società: tutto questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Maldini e Massara che mi hanno sostenuto nei momenti difficili». «Devoandare a letto, sto ...

