Nazionale | Barzagli | “Chiellini? Smette un grande difensore e uomo”

"Smette un grande difensore ed un grande uomo. Mi ha fatto già effetto vedere la sua ultima partita allo Juventus Stadium. Certe volte si parla solo di calcio però Giorgio è uno dei pochi laureati e con una testa sulle spalle veramente importante". Queste le parole dell'ex difensore Andrea Barzagli a margine di un convegno svoltosi oggi in una delle sedi dell'Università di Firenze. Qui l'ex Juventus ha parlato dell'addio di Chiellini dalla maglia della Nazionale subito dopo la gara del 1 giugno a Londra tra Italia ed Argentina: "Ci sono periodi e generazioni. Adesso starà ai ragazzi più giovani prendersi le proprie responsabilità, e speriamo bene. Qualcosa abbiamo dietro in difesa, non c'è da preoccuparsi. Certe volte ci preoccupiamo ..."

