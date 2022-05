Lazio | online prenotazione screening mammella | colon e cervice

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Fare unooncologico allaper le donne tra 50 e 74 anni, allauterina per le donne tra i 25 e i 64 anni e alretto per uomini e donne tra i 50 e 74 anni, neldiventa più facile. La Regione ha infatti predisposto e lanciato oggi un nuovo sistema dion line a questi tre esami molto utili per prevenire tumori ed altre gravi malattie. Da oggi sarà possibile farlo attraverso l’app e l’accesso al portale Salute. Glisaranno gratuiti e senza prescrizione medica. A presentare il nuovo servizio, denominato “Prenota Smart” sono stati, oggi, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, e il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “Fino ad oggi- ha spiegato ...

SimoneCosimi : RT @GiulioNotturni: È online il nuovo sistema di prenotazione degli screening oncologici della Regione Lazio. Tutte le informazioni su: ht… - RoccoTerlizzi : RT @SaluteLazio: È online il nuovo sistema di prenotazione degli screening oncologici della Regione Lazio. Tutte le informazioni su: https… - vamazz : RT @SaluteLazio: È online il nuovo sistema di prenotazione degli screening oncologici della Regione Lazio. Tutte le informazioni su: https… - colvieux : RT @GiulioNotturni: È online il nuovo sistema di prenotazione degli screening oncologici della Regione Lazio. Tutte le informazioni su: ht… - anto_gaudioso : RT @GiulioNotturni: È online il nuovo sistema di prenotazione degli screening oncologici della Regione Lazio. Tutte le informazioni su: ht… -

... con i due parchi nazionali più antichi, Gran Paradiso e Abruzzo,e Molise, che hanno ... fruibile anche, sul tema 'Arrestare le specie aliene invasive per conservare la biodiversità'....al concorso straordinario bis con servizio svolto nelle scuole paritarie Ricorso al Tar del...ciascuna procedura La timeline prevede 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze;...Giunta regionale approva la delibera per l’adozione della nuova Agenda Digitale del Lazio con le integrazioni raccolte con il processo partecipativo nei mesi scorsi Riceviamo e pubblichiamo dall’Uffic ...L'attaccante kosovaro ha fatto bene in Spagna ed è diventato un eroe dei tifosi delle Baleari che sperano nella sua ...