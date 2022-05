Irene muore a 21 anni | stroncata da un malore improvviso | aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Leggi su blog.libero

(Di martedì 24 maggio 2022) La Procura di Reggio Emilia ha apertopera carico di ignoti, per la morte della 21enneMontruccoli. A riportare la notizia è la stampa locale che racconta come la giovane – residente ad Arceto di Scandiano, nel Reggiano – sia deceduta domenica pomeriggio all’ospedale Maggiore di Parma dove era stata trasportata in elisoccorso a causa di un. Stando a quanto spiegato dai genitori e dal fidanzato agli inquirenti, la ragazza da una settimana accusava dolori alla testa. Venerdì il primo accesso al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stata curata con una terapia endovenosa, per poi essere rimandata a casa. Il giorno successivo vi è ritornata in quanto il dolore non si attenuava, ma dalla Tac parrebbe non essere ...