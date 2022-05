Forum Economico, Bertola: "Nostra responsabilità indicare soluzioni" (Di martedì 24 maggio 2022) indicare le soluzioni guardando al futuro con la concretezza e la responsabilità tipiche degli imprenditori italiani. È questo l'obiettivo dell'undicesimo Forum Economico di Confindustria Romania, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022)leguardando al futuro con la concretezza e latipiche degli imprenditori italiani. È questo l'obiettivo dell'undicesimodi Confindustria Romania, ...

Advertising

AngeloCiocca : Il presidente ucraino #Zelensky terrà un discorso da remoto al Forum economico mondiale di #Davos la prossima settimana. - comedian72 : RT @EUGENIO20936198: Sintesi del forum economico di Davos: Zalensky in video pretende soldi e armi. - sacinaro : RT @controlusura: Il Forum Economico Mondiale (fantasma giuridico) di Schwab e Harari ha stilato una lista di 36 città campione per il prog… - MarcoAntonicell : RT @gatasch: Le persone non ci credono, perché è veramente incredibile. Forse non capiscono. Traduciamo: 'POLIZIA DEL FORUM ECONOMICO DI DA… - markorusso69 : RT @gatasch: Le persone non ci credono, perché è veramente incredibile. Forse non capiscono. Traduciamo: 'POLIZIA DEL FORUM ECONOMICO DI DA… -