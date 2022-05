Festival di Cannes: il meglio di mercoledì 25, con Elvis superstar (Di martedì 24 maggio 2022) Il Festival di Cannes 2022 è in dirittura d’arrivo, ma c’è ancora qualche fuoco d’artificio da godere. Come Elvis, il biopic firmato Baz Luhrmann (fuori competizione) con Austin Butler nelle vesti di Presley e Olivia DeJonge in quelle di Priscilla, mentre il ruolo del famigerato manager – il colonnello Tom Parker- è affidato a Tom Hanks. Un ritratto che ha già avuto l’approvazione della vera Priscilla ed è destinato a rubare la scena ai due interessanti film in concorso, Stars at Noon della francese Claire Denis e Leila’s Brother del giovane iraniano Saeed Roustaee. Leggi anche › Cannes 2022: al Festival una principessa Sissi rivoluzionaria Baz Luhrmann sul set di ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 maggio 2022) Ildi2022 è in dirittura d’arrivo, ma c’è ancora qualche fuoco d’artificio da godere. Come, il biopic firmato Baz Luhrmann (fuori competizione) con Austin Butler nelle vesti di Presley e Olivia DeJonge in quelle di Priscilla, mentre il ruolo del famigerato manager – il colonnello Tom Parker- è affidato a Tom Hanks. Un ritratto che ha già avuto l’approvazione della vera Priscilla ed è destinato a rubare la scena ai due interessanti film in concorso, Stars at Noon della francese Claire Denis e Leila’s Brother del giovane iraniano Saeed Roustaee. Leggi anche ›2022: aluna principessa Sissi rivoluzionaria Baz Luhrmann sul set di ...

