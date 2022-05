(Di martedì 24 maggio 2022) Le recenti affermazioni dihanno (giustamente) sollevato l’indignazione collettiva., presentando il suo concerto benefico insieme a J-Ax ieri a Milano, hato unaalla celebre stilista.unaadCi tengo a ringraziare tutta la squadra del mio ufficio DOOM: trenta persone, 80% delle quali donne, quasi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Fedez lancia una frecciatina ad Elisabetta Franchi – VIDEO - ParliamoDiNews : Fedez lancia una frecciatina a Elisabetta Franchi durante la presentazione del concerto con J-Ax? (VIDEO) #fedez… - infoitcultura : Fedez parla del tumore e dell'esame istologico, e con J-Ax lancia il maxi concerto Love Mi - very_video : Fedez lancia una frecciatina a Elisabetta Franchi durante la conferenza stampa di presentazione del concerto in Pia… -

Very Inutil People

una frecciatina ad Elisabetta Franchi Ci tengo a ringraziare tutta la squadra del mio ufficio DOOM: trenta persone, 80% delle quali donne, quasi tutte che hanno partorito mentre erano in ...È quanto afferma, marito di Chiara Ferragni, parlando con La Stampa. Il tema è l'invito ... Intervistato dal Corriere Roma, Moni Ovadiail suo consueto attacco al veleno contro Israele. '... Fedez lancia una frecciatina a Elisabetta Franchi durante la presentazione del concerto con J-Ax (VIDEO) Tutti conoscono J-Ax, il rapper italiano che ha divertito intere generazioni grazie alla sua musica anticonformista. Ecco quanto guadagna!Tra gli ospiti anche Mark Hoppus, Chiara Ferragni e Fedez e Andrea Bocelli che ha cantato per gli sposi. Da favola il vestito bianco della sposa, in pizzo e raso con corpetto molto corto ...