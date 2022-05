“Cosa ha fatto in quei giorni terribili”. Fedez, il gesto di J-Ax dopo la scoperta del cancro (Di martedì 24 maggio 2022) Fedez e J-Ax, dopo quattro anni di silenzio e di frasi non dette la coppia di musicisti è tornata a parlarsi. Una pace bis dopo quella con Fabio Rovazzi arrivata un paio di mesi fa. Il legame artistico tra i due era stato fortissimo: avevano creato e prodotto canzoni diventate hit e con milioni di visualizzazioni su you tube. Un’amicizia che si era interrotta bruscamente con i motivi della lite mai pienamente chiariti. Un punto di ripartenza per la coppia come ha spiegato Fedez in una lunga intervista al Corriere della Sera. Al quotidiano milanese aveva fatto un quadro a tutto tondo della sua situazione attuale partendo dalla battaglia contro il tumore per la rimozione del quale è stato operato due mesi fa. “L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)e J-Ax,quattro anni di silenzio e di frasi non dette la coppia di musicisti è tornata a parlarsi. Una pace bisquella con Fabio Rovazzi arrivata un paio di mesi fa. Il legame artistico tra i due era stato fortissimo: avevano creato e prodotto canzoni diventate hit e con milioni di visualizzazioni su you tube. Un’amicizia che si era interrotta bruscamente con i motivi della lite mai pienamente chiariti. Un punto di ripartenza per la coppia come ha spiegatoin una lunga intervista al Corriere della Sera. Al quotidiano milanese avevaun quadro a tutto tondo della sua situazione attuale partendo dalla battaglia contro il tumore per la rimozione del quale è stato operato due mesi fa. “L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono ...

