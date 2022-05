Come tutelare il pluralismo e contrastare la disinformazione nei talk show (Di martedì 24 maggio 2022) Al direttore - Le modalità di partecipazione di giornalisti ed esponenti del governo russo ai talk-show italiani chiamano in causa il ruolo dell’AgCom, da sempre tenuta alla tutela del pluralismo informativo e, con il recente Testo unico di servizi di media audiovisvi, oggi anche al contrasto della disinformazione. tutelare il pluralismo significa in primo luogo garantire la varietà delle opinioni, mentre contrastare la disinformazione implica, tra le altre cose, vigilare sulla correttezza del modo in cui le opinioni sono rappresentate. Ancora più a monte, è importante tenere presente che la disinformazione può assumere varie forme. Alcune opinioni oltre a essere “di parte” – lo sono sempre, tutte – risultano incomplete, lacunose, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Al direttore - Le modalità di partecipazione di giornalisti ed esponenti del governo russo aiitaliani chiamano in causa il ruolo dell’AgCom, da sempre tenuta alla tutela delinformativo e, con il recente Testo unico di servizi di media audiovisvi, oggi anche al contrasto dellailsignifica in primo luogo garantire la varietà delle opinioni, mentrelaimplica, tra le altre cose, vigilare sulla correttezza del modo in cui le opinioni sono rappresentate. Ancora più a monte, è importante tenere presente che lapuò assumere varie forme. Alcune opinioni oltre a essere “di parte” – lo sono sempre, tutte – risultano incomplete, lacunose, ...

