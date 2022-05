Camera di commercio italo-maltese, voucher (30% gratis) per partecipare alla più importante fiera dell’isola (Di martedì 24 maggio 2022) Per le aziende italiane che desiderano esser presenti nel Padiglione Italia della 59esima edizione del Malta Trade Fair (che si svolgerà dal 23 giugno al 3 luglio) la Camera di commercio italo maltese mette a disposizione voucher per il 30% a fondo perduto. Lo comunica il Segretario generale della Camera di commercio Enry Di Giacomo. Grazie al voucher che si può ottenere tramite il portale FondiExport.it le aziende italiane avranno rimborsato un terzo circa delle spese sostenute per lo stand, nonché per il trasporto della merce e di due persone in viaggio a Malta.E’ possibile richiedere il voucher fino al 31 maggio. Che cosa è la Malta Trade Fair ­La “Malta Trade Fair” è il più grande evento commerciale dell’isola. Il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Per le aziende italiane che desiderano esser presenti nel Padiglione Italia della 59esima edizione del Malta Trade Fair (che si svolgerà dal 23 giugno al 3 luglio) ladimette a disposizioneper il 30% a fondo perduto. Lo comunica il Segretario generale delladiEnry Di Giacomo. Grazie alche si può ottenere tramite il portale FondiExport.it le aziende italiane avranno rimborsato un terzo circa delle spese sostenute per lo stand, nonché per il trasporto della merce e di due persone in viaggio a Malta.E’ possibile richiedere ilfino al 31 maggio. Che cosa è la Malta Trade Fair ­La “Malta Trade Fair” è il più grande evento commerciale. Il ...

